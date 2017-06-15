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债券 | 2017年 6月 15日 星期四 22:15 BJT

南非汇市：兰特大跌，因美联储加息及南非修订采矿业章程

路透约翰内斯堡6月15日 - 南非兰特兑美元周四大跌，因美国加息及南非发布新的采矿业章程。

兰特兑美元大跌2.12%，报12.8800兰特。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三加息一码，令投资人对新兴市场货币的需求降低。

南非矿业部长周四稍早宣布，将矿业企业黑人持股比率从不低于26%上调至不低于30%。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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