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债券 | 2017年 6月 20日 星期二 01:02 BJT

南非汇市：兰特下跌逾1.5%，因监管机构建议将促成长作出央行首要目标

路透约翰内斯堡6月19日 - 南非兰特周一下跌逾1.5%，此前南非公共利益保护者建议修改宪法，迫使央行致力于促进经济增长，而不是货币和价格稳定。

1546 GMT，兰特兑美元跌1.13%，报12.95兰特，盘中低见13.0525兰特。

公共利益保护人Busisiwe Mkhwebane在其建议中称，应该修改立法，使得促进经济平衡且可持续发展成为南非央行的主要目标。央行表示稍后将做出回应。

“市场不喜欢这一观点，因为他们是想干预央行等机构，”Treasury One首席外汇交易员Wichard Cilliers称。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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