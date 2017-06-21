南非汇市：兰特下跌，此前发布的CPI数据疲弱

路透约翰内斯堡6月21日 - 南非兰特兑美元周三延续跌势，此前发布的数据显示，5月通胀上涨，但不足以改变央行今年将放宽货币政策的预期。

通胀数据发布后，兰特兑美元跌至13.1375的盘中低位，前夜收盘时为13.0700兰特。

1501 GMT，兰特兑美元基本稳定在13.0575兰特水平。

南非统计局数据显示，5月，消费者通胀同比增加5.4%，略高于4月的5.3%。

“整体情况是通胀仍处于南非央行的目标区间，5月仅录得小幅增长，与2016年12月以来的持续下滑相比，升幅非常小，”Capital Economics Africa经济学家John Ashbourne称。(完) (编译 刘静；审校)