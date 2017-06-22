南非汇市：兰特上扬，投资人对宪法法庭裁决表示欢迎

路透约翰内斯堡6月22日 - 南非兰特兑美元周四上扬，因宪法法庭裁决对总统祖马进行不信任投票时，可采用不记名的方式，投资人对此裁决表示欢迎。总统祖马曾表示这样的投票是不公平的。

1600 GMT，兰特兑美元升0.7%，报12.9950兰特，周一以来首次升穿13.00兰特。

尽管数据显示经济可能从衰退中反弹，但政治动荡一直在压制投资人的信心。