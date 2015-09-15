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债券 | 2015年 9月 16日 星期三 00:49 BJT

南非汇市：兰特上涨，南非第二季经常账赤字大幅收窄

路透约翰内斯堡9月15日 - 南非兰特周二上涨，此前南非公布第二季经常账赤字大幅收窄。

1530 GMT， 兰特兑美元 涨0.2%，至13.4600兰特，稍早兰特升至两周高位，受显示南非第二季经常账赤字连续第四个季度收窄的数据提振。

“这是南非为数不多的利多消息，消除了兰特的一些压力。”研究机构Capital Economics的John Ashbourne表示。

过去一个季度，兰特兑美元大跌超过10%，兑其他主要货币也走软，因南非国内经济不断放缓，且中国经济成长降温和美国升息可能性增加拖累整体新兴市场疲软。(完)

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