南非汇市：兰特上涨，南非第二季经常账赤字大幅收窄

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透约翰内斯堡9月15日 - 南非兰特周二上涨，此前南非公布第二季经常账赤字大幅收窄。
1530 GMT， 兰特兑美元 涨0.2%，至13.4600兰特，稍早兰特升至两周高位，受显示南非第二季经常账赤字连续第四个季度收窄的数据提振。
“这是南非为数不多的利多消息，消除了兰特的一些压力。”研究机构Capital Economics的John Ashbourne表示。
过去一个季度，兰特兑美元大跌超过10%，兑其他主要货币也走软，因南非国内经济不断放缓，且中国经济成长降温和美国升息可能性增加拖累整体新兴市场疲软。(完)
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路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存