南非汇市：兰特兑美元下滑，市场静待美联储利率决定

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡9月17日 - 南非兰特兑美元周四下滑，市场静待稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策决定。
1553 GMT， 兰特兑美元 跌0.86%，报13.3800兰特，盘中一度下挫逾1%。
因预期美国将在9月开始升息，投资人之前都在抛售新兴市场资产，但上述预期目前已大致推迟至了12月。
“鉴于美联储的决定非黑即白，要么升息，要么不升，任何结果都会令兰特大幅波动。”Rand Merchant Bank汇市策略师John Cairns表示。
“由于市场没有完全消化美联储升息，所以如果美联储升息对兰特的影响可能会比不升息更大。”(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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