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债券 | 2015年 9月 18日 星期五 00:14 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，市场静待美联储利率决定

路透约翰内斯堡9月17日 - 南非兰特兑美元周四下滑，市场静待稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策决定。

1553 GMT， 兰特兑美元 跌0.86%，报13.3800兰特，盘中一度下挫逾1%。

因预期美国将在9月开始升息，投资人之前都在抛售新兴市场资产，但上述预期目前已大致推迟至了12月。

“鉴于美联储的决定非黑即白，要么升息，要么不升，任何结果都会令兰特大幅波动。”Rand Merchant Bank汇市策略师John Cairns表示。

“由于市场没有完全消化美联储升息，所以如果美联储升息对兰特的影响可能会比不升息更大。”(完)

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