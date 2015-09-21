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债券 | 2015年 9月 22日 星期二 00:37 BJT

南非汇市：兰特兑美元下挫逾1.3%，上周美联储维持利率不变后升势消退

路透约翰内斯堡9月21日 - 南非兰特兑美元周一下挫逾1.3%，上周美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变的决定带动的新兴市场热情消退。

1517 GMT， 兰特兑美元 大跌1.33%，报13.4920兰特，上周五收报13.3150兰特。

交易商表示，如果周三南非央行也维持利率在6%不变，兰特可能进一步下滑。

上周四在美联储维持利率不变后，兰特升至三周高位。

“我认为上周四投资人有些过于乐观了，如此大幅度的抛售美元。”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer表示。

“美联储给我们一些喘息的空间，但市场看来认为这是目前买入美元的机会，因美联储最终还是要加息的。”(完)

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