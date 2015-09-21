南非汇市：兰特兑美元下挫逾1.3%，上周美联储维持利率不变后升势消退

“我认为上周四投资人有些过于乐观了，如此大幅度的抛售美元。”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer表示。

“美联储给我们一些喘息的空间，但市场看来认为这是目前买入美元的机会，因美联储最终还是要加息的。”(完)