南非汇市：兰特兑美元下挫逾1.3%，上周美联储维持利率不变后升势消退

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡9月21日 - 南非兰特兑美元周一下挫逾1.3%，上周美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变的决定带动的新兴市场热情消退。
1517 GMT， 兰特兑美元 大跌1.33%，报13.4920兰特，上周五收报13.3150兰特。
交易商表示，如果周三南非央行也维持利率在6%不变，兰特可能进一步下滑。
上周四在美联储维持利率不变后，兰特升至三周高位。
“我认为上周四投资人有些过于乐观了，如此大幅度的抛售美元。”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer表示。
“美联储给我们一些喘息的空间，但市场看来认为这是目前买入美元的机会，因美联储最终还是要加息的。”(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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