南非汇市：兰特下跌，南非央行周三将公布决定利率

路透约翰内斯堡9月22日 - 南非兰特兑美元周二下跌近2%，跌幅扩大至一周半低位，因美国加息预期损及风险意愿。

兰特兑美元一度跌至13.7430兰特的日内低点，为9月10日以来最低。1514 GMT， 报13.7235兰特，较周一收盘跌1.87%。美元兑一揽子货币汇率创近两周高位。

Rand Merchant Bank货币策略师John Cairns称，“新兴市场走低，今天避险是市场主旋律，美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周的决定没有给任何人带来任何益处。”

土耳其里拉、俄罗斯卢布和巴西雷亚尔在内的货币均走低，但兰特跌幅最大。

美元受美联储官员关于将在年底前收紧货币政策的讲话提振。

南非央行(SARB)将于周三公布利率决定。路透调查的31位分析师中有28位预计利率将维持在6%不变。