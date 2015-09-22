南非汇市：兰特下跌，南非央行周三将公布决定利率

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡9月22日 - 南非兰特兑美元周二下跌近2%，跌幅扩大至一周半低位，因美国加息预期损及风险意愿。
兰特兑美元一度跌至13.7430兰特的日内低点，为9月10日以来最低。1514 GMT， 报13.7235兰特，较周一收盘跌1.87%。美元兑一揽子货币汇率创近两周高位。
Rand Merchant Bank货币策略师John Cairns称，“新兴市场走低，今天避险是市场主旋律，美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周的决定没有给任何人带来任何益处。”
土耳其里拉、俄罗斯卢布和巴西雷亚尔在内的货币均走低，但兰特跌幅最大。
美元受美联储官员关于将在年底前收紧货币政策的讲话提振。
南非央行(SARB)将于周三公布利率决定。路透调查的31位分析师中有28位预计利率将维持在6%不变。
过去两周内，兰特在升穿13.25兰特之下的阻力位后未能守住涨势，可能在跌至13.50兰特之上后回落。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选