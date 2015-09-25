南非汇市：南非兰特基本持平，前一交易日创新低

路透约翰内斯堡9月25日 - 南非兰特兑美元周五持平，昨日因担心疲弱的国内经济以及中国经济放缓的影响创历史新低。

1546 GMT，兰特兑美元 报13.8550兰特，与昨天收盘的 13.8600兰特基本持平。

兰特前一交易日跌至14.0860兰特的历史低位，此前一天南非央行维持6%的指标附买回利率不变。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四关于预计今年稍晚开始升息的评论加大了包括兰特在内的新兴市场货币压力。

一位本地交易商称，周四兰特的下跌被夸大，因约翰内斯堡的交易商在放假，因南非假期。