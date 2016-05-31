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债券 | 2016年 6月 1日 星期三 00:49 BJT

南非汇市：兰特/美元反弹，受助于商品价格上涨

路透约翰内斯堡5月31日 - 南非兰特兑美元周二走强，受助于商品价格反弹，且美元近期因美国下月升息预期带动的升势暂作喘息。

在1545 GMT，兰特兑美元 报15.7455兰特，较上一交易日纽约收盘升0.43%。

“美元在全球市场略微走软，商品货币出现整固，金价上涨，铂金价格也走强，因此兰特表现略有改善。”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer表示。

“但兰特仍困于15.7500-15.8500区间内。”

预计兰特将保持在窄幅区间内，因投资人静待美国升息时机的更多线索，以及南非评等本周末可能遭下调。

标准普尔将在周五公布对南非的信贷评级更新，目前南非的评级较次投资级高一个级距。

最近的路透调查显示，分析师预计，标普和惠誉可能在今年将南非信贷评级下降至“垃圾”级。惠誉也将在6月公布南非的信贷评级最新评估。(完)

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