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债券 | 2016年 6月 2日 星期四 00:33 BJT

南非汇市：兰特走坚，投资者等待周五的标普对南非信贷评等评估

路透约翰内斯堡6月1日 - 南非兰特周三走坚，因美元从最近的涨势中回落，但交易员称，兰特在窄幅区间内交易，因投资者在等待周五的标普信贷评等评估。

1600GMT，兰特兑美元 报15.6090兰特，较周二纽约收盘上涨0.61%。

“今日波动范围很小，人们都在等待周五的美国非农数据和标普评等决定，”Treasury One交易员Andre Botha称。

美元今日下跌，考虑到最近美国经济数据疲弱，人们仍在质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的可能性。(完)

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