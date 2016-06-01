南非汇市：兰特走坚，投资者等待周五的标普对南非信贷评等评估

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透约翰内斯堡6月1日 - 南非兰特周三走坚，因美元从最近的涨势中回落，但交易员称，兰特在窄幅区间内交易，因投资者在等待周五的标普信贷评等评估。
1600GMT，兰特兑美元 报15.6090兰特，较周二纽约收盘上涨0.61%。
“今日波动范围很小，人们都在等待周五的美国非农数据和标普评等决定，”Treasury One交易员Andre Botha称。
美元今日下跌，考虑到最近美国经济数据疲弱，人们仍在质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的可能性。(完)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。