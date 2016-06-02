南非汇市：兰特持坚，因全球风险厌恶情绪减弱

中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
路透约翰内斯堡6月2日 - 南非兰特周四持坚，因全球投资者的风险厌恶情绪减弱，但在周五标普发布南非信贷评等评估前，兰特看似仍脆弱。
1543 GMT，兰特 兑美元报15.5700兰特，较纽约周三收盘上涨0.32%，为连续第三日上涨。
“在明日标普信贷评等事件风险前，市场人士对建立新的仓位相当犹豫，且美国明日将公布就业数据，这也令市场基调谨慎。”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer表示。
美元近期的涨势停滞也扶助兰特走坚，美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月或者7月升息的不确定性打击美元走弱。
全球投资者现在聚焦将于周五发布的美国5月非农就业报告。如果该报告强劲，可能再次增强美联储最早在6月14-15日政策会议上升息的预期。(完)
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2
0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,185.4 1,182.1 日圆/韩元 10.3811/00 10.3517 韩国公债期货 * 109.62 109.61 韩国综合股价指数 2,075.15 2,064.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调