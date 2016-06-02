版本:
中国
债券 | 2016年 6月 3日 星期五 00:33 BJT

南非汇市：兰特持坚，因全球风险厌恶情绪减弱

路透约翰内斯堡6月2日 - 南非兰特周四持坚，因全球投资者的风险厌恶情绪减弱，但在周五标普发布南非信贷评等评估前，兰特看似仍脆弱。

1543 GMT，兰特 兑美元报15.5700兰特，较纽约周三收盘上涨0.32%，为连续第三日上涨。

“在明日标普信贷评等事件风险前，市场人士对建立新的仓位相当犹豫，且美国明日将公布就业数据，这也令市场基调谨慎。”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer表示。

美元近期的涨势停滞也扶助兰特走坚，美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月或者7月升息的不确定性打击美元走弱。

全球投资者现在聚焦将于周五发布的美国5月非农就业报告。如果该报告强劲，可能再次增强美联储最早在6月14-15日政策会议上升息的预期。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐