南非汇市：兰特急升至三周高位，因美国就业报告疲弱

路透约翰内斯堡6月3日 - 南非兰特兑美元周五急升至三周来最高，此前发布的美国就业报告令人失望，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的几率降低。

1330 GMT，兰特兑美元升1.73%，报15.3050兰特，为5月13日以来最高水平，在美国发布疲弱的数据后，兰特在新兴市场货币中领涨，早些时候最高升2.1%。

今日开盘兰特持平，对今日稍晚标普信贷评等决定的担心限制了投资者对兰特的押注，令其在窄幅区间内波动。

美国5月非农就业报告显示就业岗位增幅为逾五年来最少，受此影响，兰特挣脱桎梏急升。