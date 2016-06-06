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债券 | 2016年 6月 6日 星期一 23:07 BJT

南非汇市：兰特急升约1.2%至近一个月最高，此前标普维持南非评等不变

路透约翰内斯堡6月6日 - 南非兰特周一升至近一个月最高，标普在上周五确认了南非的投资级信贷评等。

标普维持南非BBB-评等不变，但警告称，负面展望表明国内生产总值(GDP)增长率偏低具有潜在负面影响。

1315 GMT，兰特 兑美元升1.23%，报14.9155兰特，涨穿一系列关键技术水准，至5月12日以来最高。随着对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息押注减弱，美元下跌。

兰特兑英镑 和欧元 也走坚，分别升1.7%和1.1%。

交易员称，在美联储主席叶伦今日稍晚发表讲话前，兰特扩大了近日的涨幅。(完)

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