南非汇市：兰特兑美元升至五周高位，此前惠誉确认南非投资级评等

路透约翰内斯堡6月8日 - 南非兰特兑美元周三升至五周高位，此前信贷评等机构惠誉确认南非投资级信贷评等。

1500 GMT，兰特兑美元 升1.3%，至14.7095兰特，为5月4日来最高。自上周五标普维持南非BBB-投资级评等后，兰特已经大涨了5.5%。

惠誉还维持南非稳定的评等展望，但警告政治冲突可能仍会影响南非提振经济成长的努力。

“惠誉决定不将南非主权债信评等展望下调至负面有些意外，特别是在该国经济成长前景恶化的情况下，”NKC African Economics的Hanns Spangenberg表示。(完)