南非汇市：兰特兑美元升至五周高位，此前惠誉确认南非投资级评等

标题新闻：法总统奥朗德告诉英首相特雷莎梅，英国正式启动第50条款后就应开始脱欧谈判-消息
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路透约翰内斯堡6月8日 - 南非兰特兑美元周三升至五周高位，此前信贷评等机构惠誉确认南非投资级信贷评等。
1500 GMT，兰特兑美元 升1.3%，至14.7095兰特，为5月4日来最高。自上周五标普维持南非BBB-投资级评等后，兰特已经大涨了5.5%。
惠誉还维持南非稳定的评等展望，但警告政治冲突可能仍会影响南非提振经济成长的努力。
“惠誉决定不将南非主权债信评等展望下调至负面有些意外，特别是在该国经济成长前景恶化的情况下，”NKC African Economics的Hanns Spangenberg表示。(完)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。