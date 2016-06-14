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债券 | 2016年 6月 15日 星期三 01:33 BJT

南非汇市：兰特走软，因该国首季经常帐赤字扩大

路透约翰内斯堡6月14日 - 南非兰特周二走软，之前公布的数据显示，该国首季经常帐赤字扩大的幅度超过预期。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决定公布前，兰特可能进一步走软，在此之前，所有新兴市场货币均承压。

1830 GMT，兰特兑美元 回落0.96%，报15.3500兰特，为逾一周最低水平，在利空数据公布后，一度下跌1.5%。

南非央行公布，该国首季经常帐赤字扩阔至相当于国内生产总值(GDP)的5%，第四季赤字修正后为相当于GDP的4.6%。接受路透调查的经济学家预计，首季经常帐赤字相当于GDP的4.25%。

数据公布后兰特急跌。(完)

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