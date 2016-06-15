南非汇市：兰特从昨日大跌中反弹，但交易商预计短期难有大涨行情

路透约翰内斯堡6月15日 - 南非兰特兑美元周三从昨日大跌中反弹，但交易商预计未来几日不会出现大涨，因近期数据显示南非经济乏力。

全球市场近期受到英国脱欧公投忧虑重创，但周三上述担忧有所缓解。

1614 GMT，兰特兑美元 升0.13%，报15.3040兰特，盘中高见15.2050兰特。

南非央行周二公布，该国首季经常帐赤字扩阔至相当于国内生产总值(GDP)的5%，第四季赤字修正后为相当于GDP的4.6%。接受路透调查的经济学家预计，首季经常帐赤字相当于GDP的4.25%。数据公布后兰特急跌1.5%。

周三南非统计局公布了又一惨淡数据，4月零售销售按年增幅由3月的2.9%大跌至1.5%。

“今日疲弱的零售销售数据将令投资人对南非经济更为悲观。”Capital Economics分析师John Ashbourne表示。