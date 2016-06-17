南非汇市：兰特兑美元反弹，投资人重新评估英国退欧风险

路透6月17日 - 南非兰特兑美元周五反弹，得益于投资人重新评估英国在下周公投中投票退出欧盟的可能性。

在一位留欧派英国议员遇刺后，英国周五暂停了公投拉票活动。

根据博彩业者Betfair的赔率暗示，留欧阵营的支持率周五升至67%，周四为65%，尽管近期民调显示退欧阵营还稍稍领先。

1510 GMT，兰特兑美元 报15.1900，较周四纽约收盘价上涨1%。

“看来市场重新考虑已经消化了的下周英国公投结果可能为退欧的风险，主要诱因就是留欧派议员遇刺。”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer表示。