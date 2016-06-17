南非汇市：兰特兑美元反弹，投资人重新评估英国退欧风险

中国经济：人民币稳定来自稳定的基本面和稳健的政策面--报载
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透6月17日 - 南非兰特兑美元周五反弹，得益于投资人重新评估英国在下周公投中投票退出欧盟的可能性。
在一位留欧派英国议员遇刺后，英国周五暂停了公投拉票活动。
根据博彩业者Betfair的赔率暗示，留欧阵营的支持率周五升至67%，周四为65%，尽管近期民调显示退欧阵营还稍稍领先。
1510 GMT，兰特兑美元 报15.1900，较周四纽约收盘价上涨1%。
“看来市场重新考虑已经消化了的下周英国公投结果可能为退欧的风险，主要诱因就是留欧派议员遇刺。”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer表示。
“但有英国最终公投结果仍为退欧的风险，这会在金融市场掀起轩然大波。”(完)
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透伦敦1月13日 - 数据显示，过去一周流入债券基金的资金将近80亿美元，是三个月来最大单周资金流入规模，也是美国大选后债券抛售潮可能至少已暂止的最新迹象。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。