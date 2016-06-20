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债券 | 2016年 6月 20日 星期一 22:04 BJT

南非汇市；兰特急升2.5%，因英国脱欧疑虑减弱

路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特周一最高升2.5%，跟随其它新兴市场货币走势，受助于对英国公投脱欧的疑虑减弱。

兰特 急升至14.8155美元的盘中高位，根据汤森路透数据，这是逾一周来最高水准，1311 GMT，兰特兑美元升2.4%，报14.83兰特，上周五收于15.1950兰特。

兰特上涨是对全球股市上涨和黄金、日圆等避险资产回落作出的响应，此前有民调显示，留欧阵营重获领先地位。英国将于周四进行全民公投。

英国脱欧将打击风险意愿并削弱兰特，而留欧可能使兰特短期内进一步上涨。(完)

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