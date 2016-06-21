南非汇市：兰特兑美元升至七周高位，英国留欧预期带动全球风险意愿

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透约翰内斯堡6月21日 - 南非兰特兑美元周二升至七周最高，因投资人预计英国脱欧公投结果将为留在欧盟，全球风险意愿重燃。
1600 GMT，兰特兑美元 升0.65%，报14.7520兰特，过去三日累计大涨逾3%。
兰特盘中攀升达1.5%，报14.6225兰特的5月5日来最高，尽管尾盘涨幅略有缩减，但仍接近约14.700兰特的技术阻力位。
投资人转向周四的英国脱欧公投，交易商表示，此间市场还将关注周三公布的5月南非通胀数据，以寻找央行是否将在经济成长疲弱的情况下仍继续升息的线索。(完)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。