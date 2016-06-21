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债券 | 2016年 6月 22日 星期三 00:56 BJT

南非汇市：兰特兑美元升至七周高位，英国留欧预期带动全球风险意愿

路透约翰内斯堡6月21日 - 南非兰特兑美元周二升至七周最高，因投资人预计英国脱欧公投结果将为留在欧盟，全球风险意愿重燃。

1600 GMT，兰特兑美元 升0.65%，报14.7520兰特，过去三日累计大涨逾3%。

兰特盘中攀升达1.5%，报14.6225兰特的5月5日来最高，尽管尾盘涨幅略有缩减，但仍接近约14.700兰特的技术阻力位。

投资人转向周四的英国脱欧公投，交易商表示，此间市场还将关注周三公布的5月南非通胀数据，以寻找央行是否将在经济成长疲弱的情况下仍继续升息的线索。(完)

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