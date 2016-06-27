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债券 | 2016年 6月 28日 星期二 00:55 BJT

南非汇市：兰特兑美元重挫达3%，英国退欧继续打压全球风险需求

路透约翰内斯堡6月27日 - 南非兰特兑美元周一大跌达3%，因英国退欧公投的影响继续打压全球风险需求。

1545GMT, 兰特兑美元 下挫2.45%，报15.4580兰特，上周五纽约市场收报15.0890兰特。

周五盘初，兰特一度暴跌逾8%，至三周低点15.6800兰特，因应英国退欧公投结果，投资人抛售较高风险新兴市场货币，青睐日圆等避险货币。

交易商预计，未来几周因英国退欧的冲击将盖过本地事件，兰特等新兴市场货币将保持守势。

“我们预计高风险新兴市场资产可能将继续遭到抛售，因此，兰特可能进一步下挫，美元/兰特可能超过15.67兰特阻力水准。”研究公司4Cast分析师表示。(完) 　　

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