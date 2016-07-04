南非汇市：兰特攀升至一周高位，势将收复英国脱欧公投后的跌幅

《中国新债预测》三年新发国债利率均值2.77%，七年续发国债均值3.14%
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
路透约翰内斯堡7月4日 - 南非兰特兑美元周一触及逾一周最高，势将收复英国脱欧公投后的跌幅，英国脱欧决定导致全球资产遭抛售。
兰特 兑美元攀升至14.4600兰特，后在当地交易时段尾盘回落，至1509 GMT，兰特兑美元报14.5660，与上周五收盘基本一致。
兰特与其它高收益率新兴市场货币一起，自6月23日英国脱欧公投结果引发风险资产暴跌后重新站稳了脚跟，部分由于预计全球利率可能将在比之前预想的更长时间内保持在低位。
“当前，我们仍预计兰特公允价值在14.50–15.00兰特区间内，”Standard Bank分析师Walter De Wet在一份公告中称，“但仍存在国内风险事件，我们还不认为后市能延续最近的涨势。”(完)
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% -0.5 -0.225% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.585% -1.0 0.595% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.38 +0.10 150.28 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场