南非汇市：兰特攀升至一周高位，势将收复英国脱欧公投后的跌幅

路透约翰内斯堡7月4日 - 南非兰特兑美元周一触及逾一周最高，势将收复英国脱欧公投后的跌幅，英国脱欧决定导致全球资产遭抛售。

兰特 兑美元攀升至14.4600兰特，后在当地交易时段尾盘回落，至1509 GMT，兰特兑美元报14.5660，与上周五收盘基本一致。

兰特与其它高收益率新兴市场货币一起，自6月23日英国脱欧公投结果引发风险资产暴跌后重新站稳了脚跟，部分由于预计全球利率可能将在比之前预想的更长时间内保持在低位。

“当前，我们仍预计兰特公允价值在14.50–15.00兰特区间内，”Standard Bank分析师Walter De Wet在一份公告中称，“但仍存在国内风险事件，我们还不认为后市能延续最近的涨势。”(完)