修正-南非汇市：兰特从盘中高位回落，因经济增长预估疲弱(7月7日)

《中国国债发行日程表》--1月16日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 5年 *2.88% 新发附息国债 1/12 1/16 财政部 80 182天 *2.5285% 贴现国债 1/16 1/18 财政部 *80 91天 *2.5145% 贴现国债 *1/16 *1/18 财政部 *200 3年 周三招标 新发附息国债 *1/19 *1/23
(更正：第一段应为“国际货币基金组织”，而非“国际基金组织”)
路透约翰内斯堡7月7日 - 南非兰特兑美元周四回吐稍早的涨幅，此前国际货币基金组织(IMF)将南非今年经济增长预估下调至接近零。
1700 GMT，兰特兑美元 报14.7480兰特，较纽约周三收盘仅升0.03%。稍早触及14.6兰特高位，IMF报告1345GMT出炉前在14.6520兰特交易。
IMF预计，南非今年增长率为0.1%，低于5月时预估的增长0.6%。该组织建议南非央行，除非通胀预期大幅上升，否则不要进一步升息。
分析师预计，兰特今年余下时间将承压，因疲弱的经济增长增加了南非信贷评等年底前被下调至投资级以下的风险。(完)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 5年 *2.88% 新发附息国债 1/12 1/16 财政部 80 182天 *2.5285% 贴现国债 1/16 1/18 财政部 *80 91天 *2.5145% 贴现国债 *1/16 *1/18 财政部 *200 3年 周三招标 新发附息国债 *1/19 *1/23
路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(19日)招标发行 三期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过160亿元人民币，其中三年和七年上限 各60亿元人民币，20年期40亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：1月19日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 1/23 起息日 3年：2016年10月20日；
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。