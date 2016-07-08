版本:
中国
债券 | 2016年 7月 8日 星期五 13:05 BJT

修正-南非汇市：兰特从盘中高位回落，因经济增长预估疲弱(7月7日)

(更正：第一段应为“国际货币基金组织”，而非“国际基金组织”)

路透约翰内斯堡7月7日 - 南非兰特兑美元周四回吐稍早的涨幅，此前国际货币基金组织(IMF)将南非今年经济增长预估下调至接近零。

1700 GMT，兰特兑美元 报14.7480兰特，较纽约周三收盘仅升0.03%。稍早触及14.6兰特高位，IMF报告1345GMT出炉前在14.6520兰特交易。

IMF预计，南非今年增长率为0.1%，低于5月时预估的增长0.6%。该组织建议南非央行，除非通胀预期大幅上升，否则不要进一步升息。

分析师预计，兰特今年余下时间将承压，因疲弱的经济增长增加了南非信贷评等年底前被下调至投资级以下的风险。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐