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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 01:12 BJT

南非汇市：兰特/美元升至两个月高位，因南非5月制造业意外跳升

路透约翰内斯堡7月12日 - 南非兰特兑美元周二大涨至两个月高位，受新兴市场升势和南非5月制造业活动意外跳升带动。

1545GMT，兰特兑美元 上涨1.05%，报14.3180兰特，几乎收复了英国退欧公投后录得的所有失地。

投资人持续寻找高收益资产，以及美国今年升息的可能性降低，带动整体新兴市场大涨，兰特升势也是其中一部分。

兰特盘初触及14.2755高位，突破关键技术阻力位约14.3000，交易商相信突破该水准可能触动进一步升向13.9500关口，为去年11月底来最高。

南非5月制造业产出同比增长4%，4月同比升3.1%，扶助兰特走强。(完) 　　

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