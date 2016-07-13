南非汇市：南非兰特涨势消竭，因风险胃纳减弱

路透约翰内斯堡7月13日 - 南非兰特周三回落，因全球风险资产需求意愿减弱，投资者不愿在英国央行作出政策决定前下大赌注。

1545GMT, 兰特 下滑0.7%，至14.4355兰特，从10周高位回落，受对国内经济的持续担忧和投资者感觉兰特被超买重压。

“兰特反弹可能过度，看似已精疲力竭，但如果英国央行决定加大刺激举措，兰特可能还会短暂上涨，”Capilis Asset Management外汇交易员Giacomo Bonavera称。

前一交易日兰特升至5月3日以来最高，因在英国两周前决定退欧后，对高收益率新兴市场资产的需求膨胀。