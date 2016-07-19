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债券 | 2016年 7月 20日 星期三 00:16 BJT

南非汇市：兰特下跌，受美元走强和商品价格回落打击

路透约翰内斯堡7月19日 - 南非兰特周二下跌逾1%，因美元上涨，全球股市下挫，商品价格回落重压新兴市场资产。

1525GMT，兰特 下跌1%，报14.37兰特，盘中触及四个月高位。前一交易兰特升近2%，测试14.2兰特阻力位。

兰特过去两个月已上涨逾10%，但对南非国内经济的担忧仍在。南非是非洲最发达的经济体。

国际货币基金组织(IMF)一位高级官员称，南非的腐败问题阻碍了提振经济增长所需的改革进程，国有公司需加大透明度。

IMF预计南非今年经济增长率仅为0.1%。

周四南非央行宣布利率决定可能会给兰特走向提供指引。路透调查的31位经济学家全部预计将维持利率不变。(完)

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