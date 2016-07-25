南非汇市：兰特下滑，因风险意愿减弱

路透约翰内斯堡7月25日 - 南非兰特周一下滑，因美元受助于升息预期重燃而走高，打击了风险意愿。

1530GMT，兰特 下跌0.7%报14.3980兰特，为连续第二日下跌，上周未能守住14.2兰特附近的关键阻力位。

今日交易相对清淡，从上周触及的三个月高位14.1620兰特回落，转换成向14.5兰特技术支撑位下行的动能。

交易员预计兰特在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三召开政策会议前将在窄幅区间内交易，因投资者在美联储作出利率决定前不愿下大赌注。

“如果美联储暗示将在9月升息，兰特将遭抛售，特别是在较长期间内兰特未能跌穿14.3关口的情况下，”Rand Merchant Bank货币交易员Isaah Mhlanga称。(完)