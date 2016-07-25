南非汇市：兰特下滑，因风险意愿减弱

中国金融：国开行2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元，不良率续低于1%
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。
路透约翰内斯堡7月25日 - 南非兰特周一下滑，因美元受助于升息预期重燃而走高，打击了风险意愿。
1530GMT，兰特 下跌0.7%报14.3980兰特，为连续第二日下跌，上周未能守住14.2兰特附近的关键阻力位。
今日交易相对清淡，从上周触及的三个月高位14.1620兰特回落，转换成向14.5兰特技术支撑位下行的动能。
交易员预计兰特在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三召开政策会议前将在窄幅区间内交易，因投资者在美联储作出利率决定前不愿下大赌注。
“如果美联储暗示将在9月升息，兰特将遭抛售，特别是在较长期间内兰特未能跌穿14.3关口的情况下，”Rand Merchant Bank货币交易员Isaah Mhlanga称。(完)
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。