南非汇市：兰特下跌，市场关注美联储会议

南非汇市：兰特跌逾1%，因特朗普就职前的紧张情绪打击风险货币
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
路透约翰内斯堡7月26日 - 南非兰特兑美元周二下跌，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三就利率作出决定前对风险资产胃纳减弱。
1522 GMT，兰特 兑美元报14.4050，较周一纽约收盘跌0.31%。
美国升息预期打击了投资者对新兴市场资产的兴趣，因新兴市场资产虽回报率高，但风险也更大。
“市场对明日公开市场委员会(FOMC)会议不太确定，这给新兴市场带来了一些波动，”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer称。
“鉴于市场人士预计美联储立场会比以往会议略更鹰派，我们预计在明天晚些时候发布利率决定前兰特会进一步下跌，”Deventer称。(完)
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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