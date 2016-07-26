南非汇市：兰特下跌，市场关注美联储会议

路透约翰内斯堡7月26日 - 南非兰特兑美元周二下跌，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三就利率作出决定前对风险资产胃纳减弱。

1522 GMT，兰特 兑美元报14.4050，较周一纽约收盘跌0.31%。

美国升息预期打击了投资者对新兴市场资产的兴趣，因新兴市场资产虽回报率高，但风险也更大。

“市场对明日公开市场委员会(FOMC)会议不太确定，这给新兴市场带来了一些波动，”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer称。

“鉴于市场人士预计美联储立场会比以往会议略更鹰派，我们预计在明天晚些时候发布利率决定前兰特会进一步下跌，”Deventer称。(完)