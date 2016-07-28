南非汇市：兰特走强，美联储维持利率不变后新兴市场资产普涨

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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路透约翰内斯堡7月28日 - 南非兰特兑美元周四走强，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变后，新兴市场资产普遍走强。
1600 GMT，兰特兑美元 升0.5%，报14.1875兰特，摆脱表现平平的失业率数据影响，恢复升势，交易商预计升势可能将兰特带到12月初来最高水准。
南非公布第二季失业率较上季小跌至26.6%，但较上年同期大涨，因失业人口同比增长了40多万。
“全球寻求收益的行动肯定对兰特有支撑作用，”ETM Analytics市场分析师Michael Potgieter表示。
南非周五将公布6月贸易数据，5月南非意外录得10亿兰特的贸易顺差。(完)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
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