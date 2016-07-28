版本:
中国
债券 | 2016年 7月 29日 星期五 00:58 BJT

南非汇市：兰特走强，美联储维持利率不变后新兴市场资产普涨

路透约翰内斯堡7月28日 - 南非兰特兑美元周四走强，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变后，新兴市场资产普遍走强。

1600 GMT，兰特兑美元 升0.5%，报14.1875兰特，摆脱表现平平的失业率数据影响，恢复升势，交易商预计升势可能将兰特带到12月初来最高水准。

南非公布第二季失业率较上季小跌至26.6%，但较上年同期大涨，因失业人口同比增长了40多万。

“全球寻求收益的行动肯定对兰特有支撑作用，”ETM Analytics市场分析师Michael Potgieter表示。

南非周五将公布6月贸易数据，5月南非意外录得10亿兰特的贸易顺差。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐