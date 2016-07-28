南非汇市：兰特走强，美联储维持利率不变后新兴市场资产普涨

路透约翰内斯堡7月28日 - 南非兰特兑美元周四走强，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变后，新兴市场资产普遍走强。

南非公布第二季失业率较上季小跌至26.6%，但较上年同期大涨，因失业人口同比增长了40多万。