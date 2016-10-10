南非汇市：兰特兑美元走强，因投资人风险意愿增强

路透约翰内斯堡10月10日 - 南非兰特兑美元周一上涨，因投资人认为美国共和党总统候选人特朗普在下月总统选举中获胜的可能性降低，遂涌入较高风险的新兴市场。

1531 GMT，南非兰特兑美元 在13.7675交投，较上周五纽约收盘价上涨0.71%。

在新兴市场货币中，兰特的表现仅次于墨西哥比索 ，投资人认为特朗普获胜的机率降低，带动墨西哥比索大涨。

不过，对南非低迷的经济的担忧挥之不去，可能限制兰特大涨。预计本月稍后，南非财长戈尔丹将在其预算检讨中下调今年经济成长预估。(完)

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