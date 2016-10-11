南非汇市：兰特兑美元重挫，因财长被传唤上庭

路透约翰内斯堡10月11日 - 南非兰特兑美元周二大跌，此前检察官要求财长戈尔丹上庭回应欺诈指控，令长达数月的政治不确定性加重。

在检察官称戈尔丹下月必须上庭，回应对他允许一同事提前退休而违反公共财政规定的指控后，兰特大跌。