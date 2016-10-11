南非汇市：兰特兑美元重挫，因财长被传唤上庭

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透约翰内斯堡10月11日 - 南非兰特兑美元周二大跌，此前检察官要求财长戈尔丹上庭回应欺诈指控，令长达数月的政治不确定性加重。
1516 GMT，南非兰特兑美元 重挫3.6%，报14.3225兰特的约一个月最低。
在检察官称戈尔丹下月必须上庭，回应对他允许一同事提前退休而违反公共财政规定的指控后，兰特大跌。
财长戈尔丹在逾两周后就将发布中期预算政策声明。
“汇率大跌会令通胀压力加重，这可能迫使我们重新评估我们对南非央行收紧政策周期已经告终的观点。”Capital Economics分析师John Ashbourne表示。(完)
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