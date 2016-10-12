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债券 | 2016年 10月 13日 星期四 00:56 BJT

南非汇市：兰特兑美元反弹，因财长获准对指控他欺诈的决定提出复审

路透约翰内斯堡10月12日 - 南非兰特兑美元周三反弹，因之前南非检察官表示，财长戈尔丹可以要求对指控他欺诈的决定提出复审。

1508 GMT，南非兰特兑美元 报14.2200兰特，较周二纽约汇市收盘高1%，稍早兰特一度大涨逾2%，至14.0025兰特。

兰特周二重挫近4%，因戈尔丹被传唤在11月2日上庭聆讯对他的欺诈指控。

检察官Shaun Abrahams周三表示，戈尔丹可以申请对指控复审。(完)

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