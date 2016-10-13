南非汇市：兰特兑美元反弹，但仍接近四周低位

路透约翰内斯堡10月13日 - 南非兰特兑美元周四收复部分失地，但仍接近昨日触及的四周低位，因投资者担心南非财长戈尔丹可能因欺诈指控而被免职。

1705 GMT，兰特兑美元 报14.1850兰特，较纽约汇市周三收盘水平上扬0.3%。

自周二以来，兰特仍下跌2.5%，当日南非检察官下令戈尔丹出席11月2日的法庭聆讯，引发投资者担忧经济政策的连续性。

仅有两周的时间，戈尔丹就要在议会发表中期预算陈述。目前南非经济成长停滞不前，可能促使评级机构在年底前将其评级调降至“垃圾级”。

“南非的非系统性风险上升，”南非标准银行的分析师Walter de Wet在一份报告中说。(完)