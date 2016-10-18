南非汇市：兰特大涨1.6%，对财长遭指控的担忧减缓

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透约翰内斯堡10月18日 - 南非兰特周二强劲反弹至一周来最高，因投资者以更加平和的心态看待财长戈尔丹遭指控一事。
1615GMT，兰特兑美元大涨1.6%，报13.91兰特，前一交易日纽约收盘报14.14兰特，这是自10月11日以来首次在14.00兰特的技术阻力位之下交易，因财长戈尔丹下周无法发表预算声明的可能性减弱，缓解了对兰特的不利人气。
兰特兑美元自上周二重挫约4%以来已经回升了逾3%，当时检察官宣布对戈尔丹提起欺诈指控。
“如果摒弃所有的政治噪音，兰特正处于其应有的交易水平，兰特正在回到与其它新兴市场货币一致的走势，这波反弹可能令兰特重回13.90区间，” Treasury One首席外汇交易商Wichard Cilliers称。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)一官员稍早暗示，12月可能不会升息，这也提振了兰特，交易员表示。(完)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。