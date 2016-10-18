南非汇市：兰特大涨1.6%，对财长遭指控的担忧减缓

路透约翰内斯堡10月18日 - 南非兰特周二强劲反弹至一周来最高，因投资者以更加平和的心态看待财长戈尔丹遭指控一事。

1615GMT，兰特兑美元大涨1.6%，报13.91兰特，前一交易日纽约收盘报14.14兰特，这是自10月11日以来首次在14.00兰特的技术阻力位之下交易，因财长戈尔丹下周无法发表预算声明的可能性减弱，缓解了对兰特的不利人气。

兰特兑美元自上周二重挫约4%以来已经回升了逾3%，当时检察官宣布对戈尔丹提起欺诈指控。

“如果摒弃所有的政治噪音，兰特正处于其应有的交易水平，兰特正在回到与其它新兴市场货币一致的走势，这波反弹可能令兰特重回13.90区间，” Treasury One首席外汇交易商Wichard Cilliers称。