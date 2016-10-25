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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 00:16 BJT

南非汇市：兰特走坚，市场关注财长即将发布的中期预算

路透约翰内斯堡10月25日 - 南非兰特周二走坚，因对财长戈尔丹将因欺诈指控被迫离职的担忧减弱，市场焦点转向他将于周三发表的中期预算讲话。

1505GMT，兰特兑美元 上涨0.49%，报13.8375兰特。

财长戈尔丹将于周三发表旨在提振处于困境的经济的中期预算讲话，也向外界表明他没有受到针对他的欺诈指控的干扰。

“所有的目光本周都集中在财长身上，戈尔丹面临的任务非常艰巨-即在谨慎的中期预算政策声明中照顾到各个方面，这在一个疲弱的经济基本面环境中非常不易，”南非标准银行交易员Oliver Alwar称。

戈尔丹将于11月2日出庭面对对其进行的欺诈指控，他否认有欺诈行为，称对他的指控出于政治原因。南非总统祖玛周二称，这些指控令包括投资者在内的所有各方感到忧虑。(完)

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