南非汇市：兰特走坚，下周利率和信贷评等决定前预计将在区间内交易

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透约翰内斯堡11月17日 - 南非兰特兑美元周四走坚，交易员预计在下周的央行利率决定和穆迪信贷评等复评前，将在窄幅区间波动。
1610GMT，兰特 升0.35%，报14.2950。
“兰特在下周的大事件前可能开始平静下来，”Rand Merchant Bank交易员Jim Bryson称。他所称的大事件是年内最后一次货币政策会议，以及穆迪的信贷评等复评。
预计南非央行将在下周四维持7%的利率不变，考虑到投资者为美国12月升息作准备，这一决定可能给兰特带来压力。
投资者还担心南非的信贷评等因经济增长疲弱和政治争斗等原因被下调。穆迪将于11月25日发布南非信贷评等复评结果。(完)
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