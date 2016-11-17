南非汇市：兰特走坚，下周利率和信贷评等决定前预计将在区间内交易

路透约翰内斯堡11月17日 - 南非兰特兑美元周四走坚，交易员预计在下周的央行利率决定和穆迪信贷评等复评前，将在窄幅区间波动。

1610GMT，兰特 升0.35%，报14.2950。

“兰特在下周的大事件前可能开始平静下来，”Rand Merchant Bank交易员Jim Bryson称。他所称的大事件是年内最后一次货币政策会议，以及穆迪的信贷评等复评。

预计南非央行将在下周四维持7%的利率不变，考虑到投资者为美国12月升息作准备，这一决定可能给兰特带来压力。