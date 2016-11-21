南非汇市：兰特上涨近2%，因新兴市场抛售潮减弱

路透约翰内斯堡11月21日 - 南非兰特周一上涨近2%，因特朗普意外当选美国总统激发的新兴市场抛售潮继续减弱。

1540 GMT，兰特 上涨1.66%，至14.2300，上周五纽约收盘报14.4700。

兰特跟随其它新兴市场货币一同走高，因美元在上周一路狂奔至14年高位后回落，特朗普将采取大规模财政刺激措施重振美国经济的押注上周推高美元。

商品价格走高也提振兰特，特别是金价上涨，金价周一从五个半月低位反弹，现货金 升0.5%，至每盎司1,214.4美元。

“看看之后的一两个月将发生什么是非常有趣的，通常美元走高对以美元计价的商品不利，但如果美国和中国开始为基建购买更多商品的话，没人知道会怎样，”Stanlib首席经济学家Kevin Lings在一份公告中称。