南非汇市：兰特急挫逾2.5%，因美元上涨和政治忧虑

路透约翰内斯堡11月29日 - 南非兰特周二最多急挫2.5%，因美元在全球市场反弹，南非总统祖玛再次躲过了其执政党内部要求其下台的呼声。

1545GMT，兰特兑美元 急挫1.49%，至13.9350，在跌至盘中低位14.0850后小幅回升。

兰特在周一升至三周高位，此前两家评等机构在周末确认了南非的投资级评等，且有媒体报导称，祖玛将面对执政党执委会的不信任投票。

但执政的非国大党周二重申了对祖玛的支持。

一位分析师称，市场没有消化祖玛离职的可能性，所以兰特走势可能会完全受制于国内政治。