南非汇市：兰特下跌，因全球风险意愿降温

1550GMT，兰特 下跌1.04%，至14.0250兰特，前夜收于13.8825，本月下跌逾4%。

兰特和其它新兴市场货币一同下跌，此前美国发布的民间就业报告显示，就业岗位增幅远超预期，进一步巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于下月升息的预期。

兰特本周开局走势不错，因惠誉和穆迪周末确认了南非的投资级评等，但之后由于美元急升，及担心标普可能将南非评等降至垃圾级，兰特回落。