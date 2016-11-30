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债券 | 2016年 12月 1日 星期四 01:22 BJT

南非汇市：兰特下跌，因全球风险意愿降温

路透约翰内斯堡11月30日 - 南非兰特兑美元周三下跌，交易员谨慎交易，等待本周稍晚发布重大数据，以及标普对南非信贷评级做出决定。三大评级机构中已有两家发布了南非信贷评级。

1550GMT，兰特 下跌1.04%，至14.0250兰特，前夜收于13.8825，本月下跌逾4%。

兰特和其它新兴市场货币一同下跌，此前美国发布的民间就业报告显示，就业岗位增幅远超预期，进一步巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于下月升息的预期。

兰特本周开局走势不错，因惠誉和穆迪周末确认了南非的投资级评等，但之后由于美元急升，及担心标普可能将南非评等降至垃圾级，兰特回落。

“周五有很多数据出炉，市场有点谨慎，”IG Group Shaun Murison市场分析师称。(完)

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