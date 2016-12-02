南非汇市：美国就业数据部分疲弱推升兰特兑美元，关注标普的信贷评等决定

路透约翰内斯堡12月2日 - 南非兰特兑美元周五尾盘转升，之前公布的美国就业数据部分令人失望，在标普发布南非信贷评等检讨结果前收复部分失地。

南非主权评等目前面临被调降至“垃圾级”的风险，为2000年以来首次，南非政府本财年需借贷约1,650亿兰特，来帮助弥补预算缺口。

标普目前对南非的评级为BBB-，为最低投资级评级，展望为负面。惠誉和穆迪上周维持了该国的投资级评级。

1515 GMT，兰特兑美元 上扬1.24%，报13.9200兰特。

部分分析师称，对兰特后市表现持谨慎态度，因上周标普下调南非国有电力公司Eskom的信用评级一个级距，引发对该国主权评级的担忧。

其它分析师表示，标普可能下调南非的本币债务评级，但维持外币债务的投资级评级。

Rand Merchant Bank的分析师John Cairns预计，一旦南非评级被调降，兰特将在短时间内做出“剧烈的”反应，兑美元可能跌至14.4000兰特。(完)