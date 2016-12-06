南非汇市：兰特反弹至近一个月最高，因美元下跌

路透约翰内斯堡12月6日 - 南非兰特兑美元周二反弹至近一个月最高，没有理会疲弱的经济增长数据，因美元走弱，商品价格将上涨的预期提振了对新兴市场货币的兴致。

1530GMT，兰特兑美元 升0.84%，至13.6150兰特，为11月10日以来的最高水平。

美元指数 跌至近三周低位，主要受压于投资者焦点转向欧洲央行将于周四召开的政策会议上。

虽然数据显示，第三季经济仅增长0.2%，但兰特盘中最多升逾1%至13.5850，后受技术因素拖累小幅回落。

“在13.60附近有一些阻力，所以兰特可能会测试13.80水平，然后进一步上涨，”Capilis Asset Management外汇交易负责人Giacomo Bonavera称。

“商品价格在走高，许多人仍看多，商品价格上涨大多会对兰特起支撑作用，” Bonavera称。(完)