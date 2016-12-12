南非汇市：兰特兑美元走强，跟随商品货币普涨势头

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透约翰内斯堡12月12日 - 南非兰特兑美元周一最高上涨1.3%，主要跟随油价攀升推动的商品货币普涨势头。
兰特兑美元 盘中触及一周最高13.6150兰特。1614 GMT，报13.6800兰特，较上周五收盘价上涨0.87%。
兰特从拉美货币走势中获得指引。后者在石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成减产协议后走强，因协议提振了对商品资产的买兴。
“看起来，这是新兴市场，尤其是商品货币或国家，的总体趋势，”ETM的市场分析师Ricardo Da Camara说。
“周末签署的OPEC和非OPEC产油国减产协议推动油价急升，且总体来看，已反应在商品经济体及其货币中。”(完)
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