南非汇市：兰特下跌，此前美联储升息

路透约翰内斯堡12月15日 - 南非兰特兑美元周四最多急挫1.5%，触及近三周最低，因新兴市场货币普遍遭抛售，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息，并表示将加快升息步伐。

根据路透数据，兰特兑美元 一度跌至11月25日以来最低的14.1800，至1556 GMT，回升至13.9725， 仍低于周三收盘的13.9350。

美联储暗示，明年的升息速度可能快于投资者的预期，交易员和分析师认为美联储的行动对兰特不利。

“如果美联储比预期地更激进，可能会加速兰特的跌势，进而导致南非本地通胀上升，因进口价格上涨，”Sanlam Investments分析师Arthur Kamp在一份公告中称。(完)