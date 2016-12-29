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债券 | 2016年 12月 29日 星期四 23:54 BJT

南非汇市：兰特连续第四日上涨，升至两周高位

路透约翰内斯堡12月29日 - 南非兰特兑美元周四连续第四日走强，因美元疲弱。

1500 GMT，兰特兑美元 上涨1.16%，报13.6800兰特，为两周高位，本周累积升幅近3%。

兰特的升势也受助于南非上月贸易逆差缩窄。因出口环比跳升12%，南非11月贸易逆差减少至略高于10亿兰特(7,300万美元)，10月时为39.1亿兰特。

周五是2016年的最后一个交易日，兰特有望比2015年收盘价上涨约11.5%。

路透本月进行的一项调查显示，分析师预计，2017年兰特将下跌逾5%，因预计南非信贷评等将被下调，执政党非洲国民大会党内部斗争继续，以及美国加快升息步伐。(完)
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