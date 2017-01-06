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市场报道 | 2017年 1月 7日 星期六 00:10 BJT

南非汇市：兰特兑美元走软，因美元在美国就业报告发布后上涨

路透约翰内斯堡1月6日 - 南非兰特兑美元周五走软，因美元在美国就业报告发布后上涨。

美国公布的12月非农就业报告显示，就业增长放缓但薪资增加，这为今年美国联邦储备理事会(FED/美联储)加快升幅打下伏笔，数据公布后美元上涨。

1500 GMT，兰特兑美元 报13.6600兰特，较纽约周四收盘价大跌0.63%。

美元指数 则升0.41%，报101.940。(完)
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