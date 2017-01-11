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债券 | 2017年 1月 12日 星期四 00:26 BJT

南非汇市：兰特下跌1.5%至两周低位，跟随新兴市场货币走低

路透约翰内斯堡1月11日 - 南非兰特兑美元周三跌至两周低位，因担心土耳其央行未能阻止里拉的颓势，令新兴市场货币承压。

兰特盘初上涨，因投资者在美国候任总统特朗普召开新闻发布会前抛售美元，预计特朗普将进一步阐述其经济计划。

“是有点反应过度，美元在随后的交易中走强，”NKC African Economics分析师Gerrit van Rooyen。

1531 GMT，兰特 兑美元下跌1.5%，报13.94，跟随大部分新兴市场货币的下跌走势。

土耳其里拉兑美元跌至新低，因对政治经济稳定的忧虑给不愿升息的央行施加了更大压力。(完)
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