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债券 | 2017年 1月 13日 星期五 00:04 BJT

南非汇市：兰特跳升2.2%至两个月高位，因美元遭重挫

路透约翰内斯堡1月12日 - 南非兰特兑美元周四急升逾2%，触及两个月来最高，因对美国候任总统特朗普经济政策的担忧重挫美元。

1501 GMT，兰特 跳升2.2%，至13.4475，跟随大部分货币兑美元上涨的走势。

“兰特主要受全球因素影响，”ETM Analytic分析师Jana van Deventer称。

“(特朗普)未能就他治下的财政和经济方向提供清晰指引。”(完)
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