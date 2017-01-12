南非汇市：兰特跳升2.2%至两个月高位，因美元遭重挫

韩国财政：总统下令尽快起草追加预算，争取6月获国会批准--发言人
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透约翰内斯堡1月12日 - 南非兰特兑美元周四急升逾2%，触及两个月来最高，因对美国候任总统特朗普经济政策的担忧重挫美元。
1501 GMT，兰特 跳升2.2%，至13.4475，跟随大部分货币兑美元上涨的走势。
“兰特主要受全球因素影响，”ETM Analytic分析师Jana van Deventer称。
“(特朗普)未能就他治下的财政和经济方向提供清晰指引。”(完)
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。