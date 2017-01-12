南非汇市：兰特跳升2.2%至两个月高位，因美元遭重挫

修正-更新版 1-日本央行：审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能

路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。