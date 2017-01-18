南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升

《独家新闻》美国参院共和党领袖担心医保法案难通过，但对税改感到乐观
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
路透约翰内斯堡1月18日 - 南非兰特兑美元周三下跌，最多跌1%，因美元走强，商品价格下挫打击了兰特。
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
黄金 从昨日触及的八周高位回落，因美国经济数据良好，带动资金流入美元，提振美元指数 上涨0.2%。
12月，南非物价同比增长6.8%，超过市场预期。尽管通胀在南非央行3-6%的目标区间之外，但经济学家认为通胀已经达到峰值，将很快开始跌回至目标区间。与其它高收益率货币相比，兰特的吸引力被削弱。
“通胀减弱的预期，加上经济活动持续疲弱，应该令利率在未来数月保持不变，”Investec Kamilla Kaplan经济学家在公告中称。
南非央行将于下周二召开货币政策会议。(完)
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。