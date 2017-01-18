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债券 | 2017年 1月 19日 星期四 00:56 BJT

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升

路透约翰内斯堡1月18日 - 南非兰特兑美元周三下跌，最多跌1%，因美元走强，商品价格下挫打击了兰特。

1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。

黄金 从昨日触及的八周高位回落，因美国经济数据良好，带动资金流入美元，提振美元指数 上涨0.2%。

12月，南非物价同比增长6.8%，超过市场预期。尽管通胀在南非央行3-6%的目标区间之外，但经济学家认为通胀已经达到峰值，将很快开始跌回至目标区间。与其它高收益率货币相比，兰特的吸引力被削弱。

“通胀减弱的预期，加上经济活动持续疲弱，应该令利率在未来数月保持不变，”Investec Kamilla Kaplan经济学家在公告中称。

南非央行将于下周二召开货币政策会议。(完)
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