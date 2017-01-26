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市场报道 | 2017年 1月 26日 星期四 23:59 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，因商品价格走软及美元反弹

路透约翰内斯堡1月26日 - 南非兰特兑美元周四下滑，因商品价格走软，且美元受到对美国通胀和经济成长上升的预期提振。

1500 GMT，兰特兑美元 跌0.87%，报13.3400。

“美元兑所有主要货币都出现反弹，商品价格下滑。总的来说，今日所有货币兑美元都承受了一些压力。”Treasury One首席汇市交易员Wichard Cilliers称。

美元指数 升0.45%，报100.48。(完)
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