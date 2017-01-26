南非汇市：兰特兑美元下滑，因商品价格走软及美元反弹

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透约翰内斯堡1月26日 - 南非兰特兑美元周四下滑，因商品价格走软，且美元受到对美国通胀和经济成长上升的预期提振。
1500 GMT，兰特兑美元 跌0.87%，报13.3400。
“美元兑所有主要货币都出现反弹，商品价格下滑。总的来说，今日所有货币兑美元都承受了一些压力。”Treasury One首席汇市交易员Wichard Cilliers称。
美元指数 升0.45%，报100.48。(完)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)