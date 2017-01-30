南非汇市：兰特下跌，受改组政府疑虑拖累

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
路透约翰内斯堡1月30日 - 南非兰特兑美元周一走弱，受南非总统祖玛可能改组内阁的臆测升温拖累，因此举将可能令财长戈尔丹被解职。
1530 GMT，兰特兑美元下跌0.4%，报13.5500，稍早触及13.6875的低位，因上周五有传言称部级高官可能被革职，这打击了对兰特的需求。
4Cast市场分析师在一份公告中称，我们预计兰特短期内仍将下跌，美元/兰特可能突破13.8。(完)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。