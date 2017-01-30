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债券 | 2017年 1月 31日 星期二 00:55 BJT

南非汇市：兰特下跌，受改组政府疑虑拖累

路透约翰内斯堡1月30日 - 南非兰特兑美元周一走弱，受南非总统祖玛可能改组内阁的臆测升温拖累，因此举将可能令财长戈尔丹被解职。

1530 GMT，兰特兑美元下跌0.4%，报13.5500，稍早触及13.6875的低位，因上周五有传言称部级高官可能被革职，这打击了对兰特的需求。

4Cast市场分析师在一份公告中称，我们预计兰特短期内仍将下跌，美元/兰特可能突破13.8。(完)
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